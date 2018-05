Kreml seadis Julia Skripali avalduse vabatahtlikkuse kahtluse alla

Kremlist teatati, et Inglismaal mürgirünnaku ohvriks langenud Julia Skripali avaldus tekitab palju küsimusi, muu hulgas selle kohta, kas talle ei avaldata survet ja kas ta tegi avalduse omal soovil.

„Suurbritannia pool ei ole senimaani järginud Viini konventsiooni ja senimaani ei ole Venemaa saanud Julia Skripalile konsulaarligipääsu. Lisaks sellele ei saa me olla lõpuni kindlad, millises seisundis ta on, kas talle avaldatakse mingit survet, kus ta viibib ja kas ta tegi selle avalduse omal soovil,” ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov intervjuus telekanalile NTV, vahendab Interfax.

„Olete nõus, keegi ei ole teda näinud, me ei ole näinud temast mingeid kaadreid, me ei ole näinud elavaid intervjuusid. Ja kellegi kaudu edasi antud mingi kogum informatsiooni – kui palju võib see olla usaldusväärne ja kui palju võib see usaldust tekitada – see on väga suur küsimus, võttes arvesse, et see kõik toimub hiiglasliku, maailmas analooge mitte omava Briti poole provokatsiooni taustal,” lisas Peskov.