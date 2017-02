Kreml: ründetegevust Donbassis viib läbi Kiiev

Vene Föderatsioon ei ole kategooriliselt nõus Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) hinnanguga omakaitseväelaste osalemise kohta vaherahu rikkumises Donbassis, ründetegevust viib läbi Kiiev, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Me ei ole selliste formuleeringutega nõus. Jutt käib provokatsioonilisest tegevusest Ukraina relvajõudude poolt ja üksikute rühmade poolt. Õigupoolest oleme me kuulnud Ukraina kaitseministeeriumi esindajate mõningaid avaldusi, milles öeldakse, et jutt käib Ukraina relvajõudude poolt meeterhaaval edasiliikumisest, see tähendab, de facto leiab kinnitust ründetegevus. See on tegevus, mis õõnestab Minski kokkulepete režiimi. Ja praegusel hetkel on tähtis, et kõik esineksid tungivalt üleskutsega eelkõige ründetegevuse algataja, see tähendab Kiievi poole, et ta peataks need provokatsioonid. Kordan veel kord: me ei ole kategooriliselt nõus sellise formuleeringuga,“ ütles Peskov, kommenteerides OSCE ettekannet, milles kutsuti „Vene ja separatistlikke jõude“ vaherahu taastama, vahendab RIA Novosti.

Varem teatas Peskov, et Moskva on mures Kiievi agressiivse tegevuse pärast Donbassis, mis õõnestab Minski kokkuleppeid. Peskovi sõnul on Venemaal usaldusväärsed tõendid, et rünnakut Avdijivka piirkonnas alustasid Ukraina „sõltumatud rühmitused“, keda toetasid Ukraina relvajõud.