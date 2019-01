Kreml püüdis tõrjuda väiteid, et Venemaa on saatnud Venezuelasse oma lepingulised võitlejad

Venemaa presidendi pressiesindajalt Dmitri Peskovilt küsiti eile iganädalases telesaates „Moskva. Kreml. Putin” kanalil Rossija 1, „kas 400 meie võitlejat kaitseb Madurot või mitte”, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Peskov vastas, et hirmul on suured silmad, viidates sellele, et number on liialdatud või vale, aga ei vastanud küsimusele otseselt.

Seejärel küsiti Peskovilt, kas Kreml saab selliseid teateid ametlikult kinnitada. „Loomulikult mitte,” vastas Peskov.

Peskovilt ei küsitud otse, kas Vene lepingulisi sõjaväelasi on saadetud Venezuelasse, ja ta ei avaldanud seda informatsiooni ka vabatahtlikult.

Varem kommenteeris Peskov Reutersi sellesisulist teadet, öeldes, et Kremlil ei ole selle kohta informatsiooni.

Allikad ütlesid Reutersile, et lepingulised võitlejad on seotud sõjalise erafirmaga Wagner, mis on osalenud salajastes operatsioonides Ukrainas, Süürias ja Aafrikas.

Ülevenemaalise Ohvitseride Kogu juht Jevgeni Šabajev ütles, et on kuulnud, et Vene lepinguliste võitlejate arv Venezuelas võib olla umbes 400, kuigi teised allikad rääkisid väiksematest numbritest.