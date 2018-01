Kreml: Putinil ei ole Venemaa poliitilisel Olümposel konkurente

President Vladimir Putin on Venemaa poliitilise Olümpose absoluutne liider, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Vaevalt suudab keegi tekitada kahtlusi, et Putin on avaliku arvamuse absoluutne liider, poliitilise Olümpose absoluutne liider, ütleme nii, kellega antud etapil vaevalt keegi suudab tõsiselt konkureerida,” ütles Peskov, märkides, et Venemaa presidendi populaarsus ulatub kaugele riigipiiridest väljapoole, vahendab TASS.

Peskov vastas nii küsimusele, kas opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi korraldatud protestiaktsioonid saavad kuidagi Putini populaarsust mõjutada.

Peskovi sõnul on Putin korduvalt oma vaieldamatut liidriseisust kinnitanud ja teeb seda ka edaspidi.

USA niinimetatud Kremli raportit peab Peskov katseks Venemaa presidendivalimisi mõjutada.

„Me tõesti arvame, et see on otsene ja ilmselge katse ajastada mingeid tegevusi valimistele, et avaldada neile mõju,” ütles Peskov. „Me ei ole sellega nõus ja oleme veendunud, et mingit mõju ei tule.”

USA administratsioon esitab täna kongressile niinimetatud Kremli raporti, nimekirja ametiisikutest, poliitikutest ja suurettevõtjatest koos analüüsiga nende sidemete kohta Venemaa võimudega. See võib saada uute sanktsioonide kehtestamise aluseks.