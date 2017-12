Kreml: Putini toetuse tase pole teistele presidendikandidaatidele kättesaadav

Vladimir Putinil on kõige suuremad võimalused Venemaa eesseisvad presidendivalimised võita, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Jah, Putin on kõige tugevam kandidaat. Šansse on loomulikult kõige rohkem Putinil. Selline toetuse tase, milline on temal, ei ole teistele kandidaatidele kättesaadav,” ütles Peskov telekanali Dožd vahendusel.

Ajakirjanike küsimusele Putini valimisprogrammi kohta vastas Peskov, et „ülevaade programmi peamistest parameetritest on presidendil selles riigis parem kui kellelgi teisel”.

Putin teatas valimistest osavõtust eile miiting-kontserdil, mis oli pühendatud Gorki autotehase (GAZ) 85. sünnipäevale.

Oktoobri lõpus oli valijate toetust Putinile Levada keskuse andmetel 53 protsenti. Teisel kohal oli erakonna LDPR esimees Vladimir Žirinovski kolme protsendiga ja kolmandal opositsionäärist korruptsioonikütt Aleksei Navalnõi 1,8 protsendiga.