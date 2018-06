Kreml Putini tänasest otseliinist: kodaniku iga probleem on presidendi jaoks riiklik probleem

Foto: Aleksei Nikolski, RIA Novosti

President Vladimir Putin vastab täna algusega kell 12 taas otse-eetris venemaalaste küsimustele. Tegemist on Putini uue ametiaja esimese otseliiniga, kuid presidendiametis kokku üheteistkümnendaga ning lisaks sellele on Putin neljal korral küsimustele vastanud peaministrina. Sel aastal on muudetud saate formaati.