Kreml: Putin suhtub oma populaarsuse kahanemisse pensioniea tõstmise plaani tõttu pragmaatiliselt

Venemaa president Vladimir Putin suhtub võimude reitingunäitajate volatiilsusse seoses pensionireformiga pragmaatiliselt, teatas ajakirjanikele Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kommenteerides Ülevenemaalise Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse (VTsIOM) andmeid valitsuse ja presidendi populaarsuse langemise kohta juunis, vahendab TASS.

„Ma ei hakkaks seda liiga mustades värvides kujutama. Kindlasti on valitsuse algatus pensionireformi asjus väga sotsiaalselt tähenduslik ja sotsiaalselt kõlapinda omav teema, see kuulub edasisele täpsele selgitamisele,” märkis Peskov, tuletades meelde, et riigipea ei võta antud staadiumis osa ekspertaruteludest, mis toimuvad eesmärgiga seisukoht lõplikult välja kujundada.

„Seetõttu mõjutab ühiskondlik vastukaja loomulikult nii või teisiti reitingunäitajate volatiilsust. Aga te teate, et Putin suhtub sellesse väga pragmaatiliselt ja tema jaoks on peamine töö jätkamine, oma riigipeakohustuste täitmine ning ta ei vaata antud olukorras kunagi oma reitingut, inimeste huvid on tema jaoks alati kõigest kõrgemal,” lausus Peskov.

VTsIOM fikseeris reedel valitsuse ja presidendi tööle antava hinnangu langemise juunis. VTsIOM-i poliitilise analüüsi ja konsulteerimise juht Mihhail Mamonov pidas selle põhjusteks bensiini hinna tõusu ja ettepanekut muuta pensioniseadusandlust.