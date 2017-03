Kreml: Putin suhtub monarhismi taastamisse ilma optimismita

President Vladimir Putin suhtub ideesse laiendada Venemaa juhi volitusi kuni diktatuurini ilma optimismita, teatas pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskovi sõnul on president pidanud korduvalt ühes või teises kontekstis sellistele küsimustele vastama. „Ta suhtub sellistesse diskussioonidesse üsna jahedalt,“ lisas Peskov RIA Novosti vahendusel.

Peskov märkis, et tal ei ole õigust väljendada oma arvamust Krimmi juhi Sergei Aksjonovi ettepaneku kohta muuta Venemaa monarhiaks, kuid pakkus välja, et Aksjonovi sõnad on tema isiklik arvamus. „Muidugi on ta vaba isiklikku arvamust avaldama,“ ütles Peskov.

Ajakirjanike küsimusele, kas selline valitsemisvorm on võimalik Krimmis, vastas Peskov, et monarhiat Vene Föderatsiooni ühes regioonis olla ei saa.

Peskov nimetas ebakorrektseks ja absurdseks küsimust selle kohta, kas on olemas oht, et Aksjonovi vaated mõjutavad tema tegevust Krimmis, ning kas on olemas kontrollmehhanisme, et midagi sellist ei juhtuks. „On olemas Vene riigi õigusruum,“ ütles Peskov.