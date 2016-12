Kreml: Putin annab Obama uutele sanktsioonidele adekvaatse ja ebamugava vastuse

Kreml teatas Vene meedia kaudu, et president Vladimir Putin annab USA presidendi Barack Obama tänastele sanktsioonidele "adekvaatse vastuse".

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Vene meediale, et Putin otsustab peagi vastuse USA sanktsioonidele. Ta märkis, et tegemist on "peegelvastusega" ja et see teeb Washingtoni "ebamugavaks".

Kremli esindaja lisas, et Moskva kahetseb USA viimaseid otsuseid, kuna need rikuvad jätkuvalt kahepoolseid suhteid.

Peskov lisas, et sakntsioonid olid ettenägematud ja need tunduvad agressiivsed.

Samuti lükkas Peskov taaskord tagasi kõik süüdistused Venemaa seotusest väidetava häkkimisega.

Peskovi sõnul kahtleb ta ka Moskva sanktsioonide tõhususes, kuna praegune USA president lahkub kolme nädala pärast ametist.

Moskva pole ka Peskovi sõnutsi kindel, et USA järgmine president Donald Trump neid uusi sanktsioone toetab.

USA president Barack Obama andis neljapäeval vastulöögi Venemaa häkkerite väidetavale sekkumisele USA presidendivalimistesse ja saatis muuhulgas riigist välja 35 Vene luureametnikku ja kehtestas erinevaid sanktsioone.

Täpsemalt saadetakse välja 35 diplomaati (kes kuulutatakse ka person non gratadeks) ja suletakse kaks Venemaale kuuluvat kinnisvaraüksust New Yorgis ja Marylandis, kust juhiti häkkimisi, vahendab Reuters.

Obama sõnul on ta lisaks sanktsioneerinud Vene julgeolekuteenistuste GRU ja FSB üheksat indiviidi ja üksust, kaht Vene luureteenistust, nelja GRU ohvitseri ja kolme firmat, mis andsid GRU operatsioonideks vahendeid.

Samuti on USA rahandusministeerium välja saatmas kaht Vene kodanikku, kes kasutasid kübervahendeid, et inimeste ja rahaasjadega seotud andmetes segadust luua ning välisministeerium sulgeb ka kaks Venemaa kinnisvaraüksust (nagu eelpool mainitud juba).

Viimaks seisab avalduses, et Homeland Security ja FBI avalikustavad tehnilist infot Vene tsiviilisikute ja militaarluure tegevuse kohta, et aidata USA kübervõrgu kaitsjatel kodus ja välismaal tuvastada, ära hoida ja eemaldada Venemaa globaalset ja pahatahtlikku küberrünnakut.