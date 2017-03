Kreml: protestiaktsioonide korraldajad meelitasid pettusega lapsi osa võtma

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov süüdistas pühapäevaste aktsioonide korraldajaid selles, et nad eksitasid inimesi, sealhulgas alaealisi, provotseerides neid osa võtma ebaseaduslikust üritusest.

„Kremlis austatakse inimeste kodanikuseisukohti, austatakse nende õigust väljendada kodanikuseisukohti, aga austusega suhtume me neisse juhtumitesse, kui kodanikuseisukohta väljendatakse selles formaadis, mis on ette nähtud kehtiva seadusandlusega, ja neis kohtades, mis on kooskõlastatud vastavalt meie seadusele,“ ütles Peskov esmaspäeval ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskov rõhutas, et ei ole võimalik sellist austust üles näidata nende vastu, kes provotseerivad ebaseaduslikku tegevust.

„Me ei saa suhtuda austusega neisse, kes teadlikult eksitasid alaealisi, sisuliselt lapsi, kutsudes neid, muu hulgas lubades mingit tasu, võtma osa kooskõlastamata aktsioonist kooskõlastamata kohas, seades sellega ohtu nende laste, alaealiste turvalisuse ja isegi elu,“ märkis Peskov.

Peskov tuletas meelde, et Moskva võimud pakkusid ürituse korraldajatele seadusega kindlaks määratud aja jooksul välja kaks alternatiivset kohta, kuid need ettepanekud lükati tagasi ning aktsioonid korraldati kooskõlastamata väljakutel.

„Sisuliselt on see, mida me nägime eile mitmetes kohtades, eriti Moskvas, provokatsioon ja vale. Sellepärast, et need kes eile väga peenelt, pseudoakadeemilises keeles selgitasid, et aktsioon on seaduslik ega ole mingil moel seadusandlusega vastuolus, nad rääkisid puhast valet. Aktsioon ei olnud kooskõlastatud,“ ütles Peskov.

Peskov väljendas kahetsust seoses sellega, et mitmetes linnades ei tahtnud oma seisukohti väljendada soovinud kasutada neile välja pakutud väljakuid.

Peskov kinnitas, et Kremlis analüüsitakse aktsiooni mõõtmeid küllaltki kainelt ega kiputa neid ei pisendama ega liigselt suurendama.