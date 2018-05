Kreml: presidendi kolme järjestikuse ametiaja idee ei ole Putini päevakorras

Ettepanek kolme järjestikuse ametiaja kohta ühele ja samale inimesele ei ole Vene riigi juhi päevakorras, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kommenteerides Tšetšeenia võimude sellekohast ettepanekut.

„See ei ole küsimus, mis oleks presidendi päevakorras,” ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab TASS.

Peskov tuletas meelde, et president on korduvalt väljendanud oma seisukohta põhiseadusesse paranduste tegemise kohta.

Märtsis ütles Vladimir Putin USA telekanalile NBC, et tal ei ole plaane põhiseadust muuta. Talle esitatud küsimus puudutas riigipea ametiaegade piirangu kaotamist.

„Ma arvan, et ütlesin teile eile, et ei ole kunagi põhiseadust muutnud. Ja eriti, et järgida oma isiklikke huve,” ütles Putin. „Ja mul ei ole tänasel päeval selliseid plaane.”

Tšetšeenia parlament võttis ühehäälselt vastu otsuse esineda seadusandliku algatusega riigipea ametivolituste pikendamiseks kolme ametajani järjest.