Kreml: Poola peaministri avaldus, et Venemaa ründab Ukrainat pärast Nord Stream 2 käikulaskmist, on ebaõnnestunud

„See on ebaõnnestunud avaldus,” ütles Peskov Interfaxile.

Peskov väitis, et rünnakud Nord Stream 2 vastu ei ole midagi muud kui ebaausa konkurentsi ilmingud ja katsed panna eurooplasi ostma ebasoodsat, kallimat Ameerika gaasi.

„Siin ei ole miski kuidagi varjatud, ei ole isegi katseid selliseid ebaausa konkurentsi ilminguid maskeerida,” ütles Peskov.

Küsimusele, kas Venemaa võib tõesti Ukrainat rünnata, vastas Peskov: „Ma ju juba ütlesin, et see on ebaõnnestunud avaldus tervikuna.”

Peskov rõhutas, et Nord Stream 2 on majanduslikult kasulik ja põhjendatud projekt ning ahvatlev mitte ainult tarnijale, vaid ka tarbijatele Euroopas, eelkõige Saksamaale.

Morawiecki ütles Saksamaal Hamburgis esinedes, et Nord Stream 2 käikulaskmine tekitab Venemaa agressiivuse kasvu ohu Kiievi suhtes. Morawiecki sõnul ei ole Ukraina gaasitorusüsteemil Nord Stream 2 valmimise järel enam sisulist rolli ja Moskva võib alustada rünnakut.