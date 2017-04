Kreml: peaminister Medvedevi reitingu järsk langus on seotud suure vastutuskoormaga

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et küsitluse tulemus, mille järgi on usaldus peaminister Dmitri Medvedevi vastu langenud kuu ajaga kümme protsenti, nõuab analüüsi. Peskovi sõnul on aga sellised kõikumised seotud valitsuse suure vastutuskoormaga.

„Sotsioloogia on avaldatud hiljuti, ilmselt on meil vaja aega, et need andmed läbi analüüsida. Me suhtume alati sotsioloogiasse tähelepanelikult, aga teadaolevate hälbimustega,“ ütles Peskov kolmapäeval ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Valitsuse töö on keeruline, valitsusel lasub paljude operatiivse juhtimisega seotud otsuste langetamise koorem ja loomulikult võib siin aset leida sotsioloogiliste andmete teatud volatiilsus. See on täiesti lubatav,“ ütles Peskov.

Levada keskuse uuringu järgi on usaldus Medvedevi vastu aastaga langenud 33 protsendini (2016. aasta mais 53 protsenti). Suhteline enamus venemaalastest suhtub Medvedevisse positiivselt (kümme protsenti) või neutraalselt (30 protsenti). Veel 21 protsenti ei oska tema kohta midagi paha öelda.