Kreml nimetas Navalnõi uuringut Medvedevi valduste kohta loominguks

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov vastas küsimusele, kas riigipea Vladimir Putin on tutvunud Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase fondi (FBK) uuringuga peaminister Dmitri Medvedevi salajase kinnisvara kohta.

„Detailselt ei ole tutvutud. Teateid meedias on nähtud. Need pole esimesed näited selle tuntud süüdimõistetud kodaniku loomingu kohta. Ei ole midagi lisada sellele, mida ütles valitsuse esimehe pressisekretär,“ teatas Peskov RBK vahendusel.

Venemaa valitsuse pressiesindaja Natalja Timakova ütles neljapäeval FBK uuringut kommenteerides, et materjalil on eredalt väljendunud valimiseelne iseloom. „Navalnõi materjalil on eredalt väljendunud valimiseelne iseloom, millest ta räägib ise klipi lõpus. Kommenteerida propagandistlikke väljaasteid opositsiooniliselt ja süüdi mõistetud tegelaselt, kes on teatanud, et teeb juba mingit valimiskampaaniat ja võitleb võimu eest, on mõttetu,“ lausus Timakova.

FBK uuring avaldati neljapäeval ja selles väidetakse, et Medvedevi omanduses on tohutud maatükid eliitpiirkondades, jahid, korterid vanades hoonetes, agrokompleksid ja viinamarjaistandused kodu- ja välismaal.