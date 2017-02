Kreml: Moskva mõistab Donbassi sõjalise vabastamise avaldusi Kiievi tekitatud pinge taustal

Foto: Aleksandr Kravtšenko, TASS/All Over Press/Vida Press

Avaldused Donbassi territooriumi vabastamise kohta Ukraina vägedelt sõjalisel teel ei ole kooskõlas Minski kokkulepetega, aga Moskva mõistab, et need on tehtud emotsionaalse pinge taustal, mille on provotseerinud Kiiev, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.