Kreml: mingeid sisulisi tõendeid Venemaa sekkumise kohta USA valimistesse ei ole

Kreml ei ole näinud Venemaa sekkumise kohta USA 2016. aasta presidendivalimistesse sisulisi tõendeid, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov täna.

USA eriprokurör Robert Muelleri büroo avaldas reedel süüdistused isikute vastu, keda USA valimistesse sekkumises kahtlustatakse. Muelleri büroos üheksa kuud ette valmistatud dokument koosneb umbes 40 leheküljest ja sisaldab 13 venemaalase nime. Kõik nad nad püüdsid Muelleri büroo hinnangul USA valimisi mõjutada, vahendab RIA Novosti.

„Me ei ole endiselt näinud seal mingeid sisulisi tõendeid selle kohta, et keegi oleks siseasjadesse sekkunud... Seal käib jutt Venemaa kodanikest, aga me oleme kuulnud Washingtonist süüdistusi Vene riigi, Kremli ja Vene valitsuse osalemises. Mingeid viiteid, et Vene riigil oleks võinud olla selles osalus, ei ole, ei ole ega saagi olla,” ütles Peskov ajakirjanikele.