Kreml: meie tähistame Trumpi inauguratsiooni ajal Kristuse ristimise püha

Kremlis tähistatakse Donald Trumpi USA presidendiks vannutamise ajal kristlikku Kristuse ristimise püha, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov intervjuus BBC venekeelsele teenistusele.

„Me tähistame meie kristlikku pidupäeva Kreštšenije’t (Kristuse ristimise püha – toim), supleme jäises vees, nii et meil on teistsugune päevakord,“ ütles Peskov.

Intervjuus Vesti v Subbotule nimetas Peskov ekslikuks arusaama, et Trump on Vene-meelne poliitik.

"See ei ole meie inimene. See on Ameerika inimene - USA president," tuletas Peskov meelde.

Peskov rõhutas, et "lääne analüütikute ja politoloogide eeldus, et see on meie inimene" on nende kõige suurem viga.