USA uue luureettekande andmed ei ole tõendid Venemaa sekkumise kohta Ameerika valimistesse, teatas ajakirjanikele Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, kelle sõnul on Moskva küberrünnakutes süüdistamisest väsinud.

USA luureettekanne Venemaa sekkumisest ei sisalda endiselt kinnitatud tõendeid, leidis Peskov RBK vahendusel.

„Meil on jälgitav tõsine väsimus nendest süüdistustest. See meenutab täiel määral nõiajahti. Me saame aru, et meie Ameerika kolleegid on erinevatel etappidel selliseid nõiajahi etappe läbi teinud,“ ütles Peskov.

Peskov teatas, et sellised etapid vahetavad välja kainemad spetsialistid ja kainemad lähenemised. Peskov märkis ka, et ettekande esitatud versioon ei lisanud ainet kommenteerimiseks.

Peskov kinnitas, et Moskva lükkab endiselt tagasi igasugused süüdistused selles, et rünnakutes võisid osaleda ametlikud isikud või organisatsioonid.