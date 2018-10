Kreml lubas kaitsta Moskva patriarhaadi õigeusklike õigusi Ukrainas

„Juhul, kui arenevad sündmused lähevad seadusvastase tegevuse teele, siis Venemaa loomulikult, nagu ta kaitseb vene keelt kõnelejate huve, kaitseb ta samamoodi, ja sellest on korduvalt rääkinud Putin, Venemaa kaitseb õigeusklikke. See on absoluutselt põhjendatud ja absoluutselt arusaadav positsioon,” ütles Peskov, kommenteerides teadet, et „radikaalsed Ukraina grupeeringud on teatanud Moskva patriarhaadi kirikute kuritegelike ülevõtmiste ja rünnakute kavandamisest”, vahendab RIA Novosti.

Sealjuures reageerib Venemaa sellisele tegevusele „eranditult poliitilis-diplomaatiliste vahenditega”, teatas Peskov.

Konstantinoopoli patriarhaadi sinod teatas varem, et alustas Ukraina kirikule autokefaalia andmise protsessi. Samuti võttis sinod vastu otsuse kahe Ukraina kirikliku struktuuri juhi kirikuvande alt vabastamise kohta – need on Kiievi patriarh Filaret Denissenko ja Makari Maletõtš. Konstantinoopol kuulutas oma õigusi Ukrainas ja tühistas 1686. aasta kirja, mis andis Moskva patriarhile õiguse määrata Kiievi metropoliit.