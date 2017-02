Kreml: loodetavasti on Ida-Ukraina võitlejatel piisavalt laskemoona

Foto on illustreeriv!

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov avaldas täna lootust, et Ida-Ukraina Vene-meelsetel võitlejatel jätkub piisavalt laskemoona, et vastata „Ukraina armee agressiivsele tegevusele“.

Peskov vastas ajakirjaniku küsimusele, kas võib karta, et ülestõusnutel saavad relvad otsa. „Ma ei tea, meie ei tegele laskemoona arvestusega,“ lausus Peskov. „Loodame, et neil jätkub laskemoona, et vastata Ukraina relvajõudude agressiivsele tegevusele.“

Ukraina idaosas puhkes hiljuti ja jätkub intensiivseim sõjategevus alates eelmise aasta suvest.

Ukraina kaitseministeeriumi ametlik esindaja Oleksandr Motuzjanõk sõnas, et reedel fikseeriti lahingutegevust praktiliselt kogu Donbassi rindejoone ulatuses. „Vaenlase lahingutegevust on fikseeritud praktiliselt kogu kokkupuutejoone ulatuses, kolmel erineval – Mariupoli, Donetski ja Luganski – suunal,“ märkis ta.

Ukraina relvajõudude ühendatud operatiivstaabi ülema asetäitja, kindralmajor Andri Tsvetkov teatas, et alates olukorra teravnemisest Donbassis on Avdijivka piirkonnas hukkunud kümme jõustruktuuride esindajat ja saanud haavata 66.

Loe veel

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi operatiivväejuhatuse ülema asetäitja Eduard Bassurin väitis aga, et hukkunud on üle 200 Ukraina sõjaväelase ja haavata saanud umbes 450.

Ühtlasi ei ole Peskovi sõnul Venemaa nõus OSCE hinnanguga omakaitseväelaste osalemise kohta vaherahu rikkumises Ida-Ukraina aladel. Agressiivset ründetegevust viib läbi Kiiev, kuulutas ta.