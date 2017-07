Kreml kutsus USA-d üles poliitilisest skisofreeniast üle saama

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa ja USA vaheliste suhete normaliseerimiseks on vaja poliitilist tahet.

„Väljapääs sellest olukorrast seisneb poliitilise tahte ilmnemise teel ning suhete korraldamises poliitilise skisofreenia teravnemisest rehabiliteerumise, nende suhete normaliseerimise soovi fikseerimise ja sanktsioonide diktaadi katsetest loobumise protsessis,“ ütles Peskov RBK vahendusel.

Peskov märkis, et president Vladimir Putin on rõhutanud Venemaa huvitatust koostöö jätkamisest USA-ga ühiste huvide sfääris.

Peskov selgitas ka, miks võttis Venemaa USA vastu meetmed kasutusele juba enne, kui sanktsioonide karmistamise seaduseelnõu on president Donald Trumpi poolt allkirjastatud. Peskovi sõnul on kongressi läbinud dokumendil de facto seaduse vorm isegi siis, kui president seda heaks ei kiida.

Venemaa tegi reedel teatavaks otsuse vähendada 1. septembrist USA diplomaatide arvu Venemaal 455 inimeseni ning sulgeda ligipääs USA saatkonna suvilale Serebrjanõi Boris. Putin teatas telekanalile Rossija 1, et see on reaktsioon sanktsioonide karmistamisele kongressi poolt, mida ta nimetas Vene-Ameerika suhete halvendamise provotseerimata sammuks.