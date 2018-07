Kreml: Krimmi küsimust Putini ja Trumpi kohtumisel päevakorras ei ole

Krimmi kuulumine Venemaale on ühemõtteline ja seda Venemaa ja USA riigipeade Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumisel ei arutata, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Venemaa president on korduvalt teatanud ja oma vestluskaaslastele selgitanud, et sellist küsimust nagu Krimm päevakorras olla ei saa ega tule kunagi, sest Krimm on Venemaa jagamatu osa,” tuletas Peskov meelde, vahendab RIA Novosti.

Peskov lisas, et teistes küsimustes on võimalik dialoog ja kompromissi otsimine.

Veel märkis Peskov, et vaatamata seisukohtade lahknevusele mitmetel teemadel tugevneb arusaam kahepoolse dialoogi alustamise vajadusest Moskva ja Washingtoni vahel.