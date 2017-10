Kreml kinnitas, et ei sekku Moldova Vene-meelse presidendi ja läänemeelse valitsuse järjekordsesse tülisse

Moldovas on käimas järjekordne tüli Vene-meelse presidendi Igor Dodoni ja Euroopa-meelse valitsuskoalitsiooni vahel. Kreml teatas, et peab toimuvat Moldova siseasjaks.

Dodon lükkas kahel korral tagasi peaminister Pavel Filipi esitatud kaitseministrikandidaadi Eugen Sturza, vahendab RIA Novosti.

Täna otsustas põhiseaduskohus, et presidendi keeldumine kujutab endast ajutist võimetust vastavaid kohustusi täita ning õigustab nende täitmist parlamendi spiikri või peaministri poolt. Sealjuures vaadatakse iga juhtumit eraldi. Pärast seda pöördus valitsus põhiseaduskohtu poole palvega konkretiseerida, kes siis, kas peaminister või parlamendi spiiker, võib kaitseministri ametisse nimetada.

„Meie leiame, et see, mis toimub praegu Chișinăus, on Moldova siseasi, aga sealjuures sooviksime me loomulikult näha, et kõik protsessid toimuksid ranges vastavuses seadusandlusega. Me teame, et president Dodon on kahepoolsete suhete veendunud pooldaja ja seetõttu loomulikult, see on see tema veendunud seisukoht, seda toetatakse Moskvas,” ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov vastuseks küsimusele, kas Kremlis jälgitakse olukorra arenemist ja kuidas sellele reageeritakse.

Peskov märkis, et Kremlis jälgitakse kõige tähelepanelikumalt, mis Moldovas toimub ja tuntakse huvi, et selles riigis säiliks tuntav meelestatus kahepoolsete suhete arendamisele Venemaaga.

„Me ei saa sekkuda Moldova siseasjadesse ega tahagi seda teha. Me tahame, et kõik, mis seal juhtub, vastaks Moldova seadusandlusele ja et kõik toimuks tegelikus vastavuses seaduse vaimu ja kirjatähega,” lisas Peskov.