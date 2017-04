Kreml: keemiarünnakule Süürias ei tohiks kiirustades silte külge riputada

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov kutsus üles „mitte riputama silte“ seoses keemiarelvade kasutamisega Süürias.

„See on tõesti piisavalt ähvardav sündmuste areng, see on tõesti väga ohtlik ja koletislik kuritegu. Samas kiirustades siltide riputamine, meie seisukohast ei oleks see õige,“ ütles Peskov TASS-i vahendusel.

„Me ei ole nõus nende hinnangutega, mida antakse, sest kohe peale tragöödiat ei olnud kellelgi sellele rajoonile ligipääsu ning keegi ei saanud omada realistlikku, kontrollitud informatsiooni. Seetõttu ei saanud mingid andmed, mida võisid omada Ameerika pool või kolleegid teistest maadest, põhineda objektiivsetel materjalidel ja tõenditel,“ lausus Peskov.

Peskovi sõnul võib tragöödia Idlibis olla kasulik terroristidele ja neile, kes püüavad delegitimiseerida Süüria võime. „Kindlasti on olemas jõud, kes ajavad Süüria Araabia Vabariigi delegitimiseerimise asja. Ja on olemas terrorismi jõud ja need, kes toetavad terroriste,“ ütles Peskov.

Veel ütles Peskov, et USA presidendi Donald Trumpi avaldused intsidendi kohta ei mõjuta kardinaalselt Moskva ja Washingtoni suhete iseloomu. „Praegused erimeelsused, sealhulgas ka sügavad erimeelsused, on kahjuks Vene-Ameerika suhete alalised kaaslased, eriti viimastel aastatel. Seetõttu saavad isegi sellised olulised erimeelsused nagu üldine hinnang olukorrale ja kujunenud olukorra põhjustele Süürias vaevalt mingil kardinaalsel moel muuta meie kahepoolsete suhete vaimu ja iseloomu,“ ütles Peskov.