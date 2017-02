Kreml: keegi ei ole Venemaad raketikokkuleppe rikkumises ametlikult süüdistanud

Venemaa jääb truuks oma rahvusvahelistele kohustustele, sealhulgas kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise kokkuleppele, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

„Keegi ei ole Venemaad kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise kokkuleppe rikkumises ametlikult süüdistanud,“ ütles Peskov TASS-i vahendusel. „Venemaa on jäänud ja jääb truuks oma rahvusvahelistele kohustustele, sealhulgas teie mainitud kokkuleppe raames.“

Peskov kommenteeris nii ajalehe New York Times teadet, milles öeldi USA administratsiooni allikatele viidates, et Venemaa on kokkulepet rikkunud. „Te mainisite mingit informatsiooni, täiesti isikupäratut,“ märkis Peskov.

New York Times teatas, et Vene sõjaväelased on paigutanud positsioonidele täielikult lahinguvalmis maismaal baseeruvad maa-maa tüüpi tiibrakettide üksused, mis USA arvates rikub kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise kokkulepet.