Kreml Iskanderidest Kaliningradis: Venemaa võib paigutada relvi oma territooriumil kuhu iganes

Venemaa ei ähvarda kedagi, kuid tal on suveräänne õigus paigutada relvastust oma territooriumil kuhu iganes, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kommenteerides teateid rakettide Iskander paigutamise kohta Kaliningradi oblastisse.

Iskanderide alalisest paigutamisest Kaliningradi oblastisse teatas eile Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis. Hiljem kinnitas seda ajakirjanikele Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimees Vladimir Šamanov, vahendab RIA Novosti.

„Detailide asjus soovitan ma teil ikkagi pöörduda riigiduuma poole,” ütles Peskov Šamanovi sõnu kommenteerides.

„Ma tahan meelde tuletada, et ühe või teise relvastuse ümberpaigutamine, sõjaväelaste ühtede või teiste väekoondiste dislotseerimine ja nii edasi Venemaa territooriumil on eranditult Venemaa territooriumi suveräänne küsimus. Venemaa ei ole mitte kunagi kedagi ähvardanud ega ähvarda, aga tõesti, Venemaal on selline suveräänne õigus. Seetõttu peaks see vaevalt olema kellelegi põhjus rahutuseks,” lisas Peskov.