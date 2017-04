Kreml: Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Beslani veresauna kohta on absoluutselt vastuvõetamatu

Foto: STR, AP

Kremlis ei olda Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega 2004. aasta Beslani terroriakti kohta nõus ning leitakse, et väide, et Venemaa ei võtnud tarvitusele piisavalt meetmeid terroriakti ärahoidmiseks ja ohvrite arvu minimeerimiseks pantvangide hulgas on absoluutselt vastuvõetamatu, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.