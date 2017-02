Kreml ei tea, kust on Donbassi „rahvavabariigid“ saanud sadu tanke: küsige Kiievilt

Moskva ei saada Donbassi tanke ning nende masinate päritolu kohta oleks parem küsida ametliku Kiievi käest, teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

„Ilmselt võite te samasuguse efektiga küsida nii Moskvalt kui ka Kiievilt, kust tankid sinna said, selle kohta ei ole mul absoluutselt mingit informatsiooni. Ma võin teile ainult öelda, et loomulikult mitte Venemaalt… See (Donbass) on ikkagi Ukraina, need on rajoonid, mis ei ole Kiievi kontrolli all, aga see on ju Ukraina,“ ütles Peskov RIA Novosti vahendusel vastuseks küsimusele, kust on niinimetatud Donetski rahvavabariik saanud sadu tanke. „Vaatamata sellele, et Ukraina tõrjub püüdlikult neid regioone. Seetõttu tuleb ilmselt küsida, miks selline olukord on kujunenud, just Kiievilt.“

Peskov lisas, et Kiievile tuleb adresseerida küsimused ka selle kohta, miks venib Minski kokkulepete elluviimine.

Veel kinnitas Peskov, et ametlikke kanaleid mööda mingeid vabatahtlikke Venemaalt Donbassi ei saadeta. Peskovi sõnul Kreml teab, et on Venemaa kodanikke, kes suunduvad sinna vabatahtlikult, et „kaitsta inimesi Ukraina relvajõudude agressiivse tegevuse eest“.

Meedias on varem teatatud, et Donbassi niinimetatud rahvavabariikide territooriumil on 700 tanki, mida olevat kolm korda rohkem kui on Ukraina relvajõududel.