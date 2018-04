Kreml: Armeenia peaministri tagasiastumise ja Ukraina riigipöörde võrdlemine on kohatu

Foto: Aram Kirakosjan, AP

Kremlis ei taheta tõmmata paralleele Armeenia sündmuste ja Venemaa ametniku hinnangu järgi Ukrainas toimunud riigipöörde vahel: olukord on täiesti erinev ja see on kohatu, teatas ajakirjanikele Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.