Kreekas evakueeriti sõjaaegse pommi teisaldamise tõttu kümned tuhanded inimesed

Kreekas Thessaloniki linnas evakueeriti vähemalt 70 000 inimest, et teha kahjutuks 250-kilogrammine Teise maailmasõja aegne pomm, teatasid kohalikud võimud.

Arvatakse, et tegemist on ühe suurema sõjaaegse pommiga, mis Kreeka linnadest leitud. Samuti on tegemist ühe suurema massievakuatsiooniga, vahendab ERRi uudisteportaal BBC uudist.

Sõjaväe hinnangul peaks pommi kahjutukstegemine võtta aega umbes kaheksa tundi, kuid see võib kesta ka kaks päeva.

Pomm leiti eelmisel nädalal tankla lähistel tehtud teetööde ajal ning see tehakse kahjutuks pühapäeval. Sõjavägi selgitas, et kõigepealt üritatakse teha kahjutuks pommi sütik ning seejärel transportida pomm armee polügoonile, kus tehakse otsus, kuidas oleks kõige parem seda neutraliseerida.

Ametnike sõnul on pomm liiga lagunenud, et öelda, kas tegemist on Saksamaa või mõne liitlase pommiga. Üks kohalik elanik ütles AP-le, et pommi heitsid 1944. aasta 17. septembril Saksa raudteeehitistele Briti ja USA lennukid. Saksa väed okupeerisid Kreekat 1941. aastast 1944. aasta oktoobrini.

Elanikud pommist kahe kilomeetri raadiuses on kohustatud evakueeruma hiljemalt pühapäeva hommikuks. Kohalike elanike hulgas tuli evakueerida koolidesse, spordihoonetesse ja kultuurikeskustesse ka umbes 450 põgenikelaagri elanikku.

Pommi kahjutukstegemise ajaks on tööl umbes tuhat politseinikku ja 300 vabatahtlikku.