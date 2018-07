Kreeka põlengu ohvrite arv tõusis 81-ni, valitsuselt hakatakse aru pärima

Kreeka võimude teatel hukkus tohutus maastikupõlengus Ateena ümbruses vähemalt 81 inimest. Kohalik meedia nimetab katastroofi rahvuslikuks tragöödiaks.

Tuletõrje esindaja Stavroula Maliri ütles eile, et nüüd on teadaolevalt surnud 81 inimest. See arv ületab 2007. aastal Evia saarel möllanud põlengu ohvrite arvu, mis oli 77, vahendab AFP.

Hukkunute hulgas olid ka mesinädalaid veetnud iirlane, Poola ema koos pojaga ja Belgia kodanik, kelle teismeline tütar pääses eluga.

Maliri sõnul jätkavad tuletõrjujad surnukehade otsimist, sest on saanud arvukalt telefonikõnesid kadunud inimeste kohta.

Kui põleng esmaspäeva õhtul valla pääses, sattusid kohalikud elanikud ja turistid leekide lõksu kodudes, jalgsi või autodes.

Ellujäänud on rääkinud põgenemisest kiiresti liikuvate leekide eest, mis haarasid endasse terveid asulaid.

Pärast esmaspäevast põlengut sattus haiglasse 187 inimest ja kolmapäeval raviti neist endiselt 71, kelle hulgas on umbes tosin last, enamik tõsises seisundis.

Šokk andis eile teed rahva pahameelele. Mitmed väljaanded küsisid, kuidas sai selline hävitav põleng tabada riiki, mis on maastikupõlengutega harjunud.