Kossatšov: USA raport tuletab meelde ümberkirjutatud Kremli telefoniraamatut

USA niinimetatud Kremli raport tuletab meelde USA eriteenistuste ümberkirjutatud Kremli telefoniraamatut, kommenteeris täna Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomitee esimees Konstantin Kossatšov.

„Esimene tutvumine „Ameerika nimekirjaga”, mille rahandusministeerium eile kongressile üle andis, tekitab (igal juhul selle poliitilise osa puhul) kindla tunde, et USA eriteenistused, kes on kaotanud lootuse leida lubatud ja mis peamine tõestatavat kompromat’i Vene poliitikute kohta, kirjutasid lihtsalt ümber Kremli telefoniraamatu. Seal on kõik eranditult Venemaa juhtivate struktuuride nimekirja järgi,” kirjutas Kossatšov Facebookis, vahendab TASS.

Kossatšovi arvates võib selle raportiga seoses teha järelduse, et USA selline poliitika on tõsine ja pikaaegne.

„Poliitiline paranoia, nagu selgub, allub väga raskelt ravile, eriti kui patsient haigust ei tunnista ja keeldub ravist,” leiab Kossatšov.

Kossatšovi sõnul näitab raport pretensioonide sisutust ja sellest lähtuvalt ameeriklaste abitust Vene ohu tõestamisel.