Korruptsioonibüroo nabis Lätis endise Daugavpilsi linnapea kinni

Läti rahvusringhäälingu teatel otsisid KNAB-i töötajad eile läbi Eigismi kabineti, mis tal tavalise linnavolikogu liikmena ikka alles on. Kaasa võeti mehe arvuti ja andmekandjad.

Eelmisel kuul kukutati Eigims linnapea kohalt, kui 11 linnavolikogu liiget hääletas algatuse poolt. Otsuse vastuvõtmiseks kulus paar minutit ja arutelu sellele ei eelnenud.

Juba varem oli Eigimsi meeriamet tekitanud kahtlusi, kui riiklik keelekeskus oli teda trahvinud ebapiisava läti keele oskuse tõttu.

Eilsel pressikonverentsil kinnitas KNAB, et vahistatud on kaks inimest. Vahistamised on seotud juhtumiga, kus Daugavpilsi linnaametnik küsis ühe hankega seoses 10 000 eurot suurust altkäemaksu. Linnaametniku nime pole võimud avalikustanud.

Portaali grani.lv andmete järgi oli läbiotsimine seotud nelja hankega koguväärtuses neli miljonit eurot, mille oli perioodil 2016-2018 võitnud ehitusfirma Modus būve. Üks projektidest võib olla Daugavpilsi riigigümnaasiumi võimla rekonstrueerimine.

Modus būve omanikeks on creditweb.lv järgi Jānis Sprūga (60%) kui ka Ainārs Butkus ja Jurijs Malahvejs (mõlemal 20%). Ettevõtte käive oli mullu 3,6 miljonit eurot ja kasum 11 200 eurot.