Koroner: Põhja-Koreas vangis olnud Otto Warmbieri piinamise kohta pole lõplikke tõendeid

USA Ohio osariigi Hamiltoni maakonna koroner dr Lakshmi Sammarco teatas, et ei ole piisavalt tõendeid kinnitamaks, et Põhja-Koreas vangis olnud USA tudengit Otto Warmbieri piinati, vaatamata tema vanemate ütlustele tema seisundi kohta USA-sse naastes.

Warmbier suri 19. juunil, kuus päeva pärast seda, kui ta Põhja-Koreast evakueeriti. Warmbier vahistati Põhja-Koreas väidetavalt propagandaplakati varastamise eest 2016. aasta jaanuaris. Hiljem mõisteti ta tund kestnud kohtuprotsessil 15 aastaks sunnitööle, vahendab ABC News.

Sammarco andis eile pärastlõunal kohaliku aja järgi pressikonverentsi, et rääkida Warmbieri surmajuhtumi uurimise raportist, ning ütles, et tema surnukeha oli suhteliselt hästi toidetud, võttes arvesse, et ta oli olnud voodihaige üle aasta, ning 22-aastane Warmbier pidi saama ööpäevaringset abi.

Warmbieri vanemad väitsid teisipäeval telekanali Fox News saates „Fox & Friends“, et Warmbieri piinati ja näis, et keegi oli võtnud tangid ja tema alumised hambad ümber tõstnud.

Sammarco sõnul ei olnud tõendeid trauma kohta Warmbieri hammastel. Ajakirjaniku küsimusele, kas Warmbieri võis olla piinatud, vastas Sammarco: „Meil ei ole piisavalt tõendeid… et teha mingeid lõplikke järeldusi.“ Dokumenteeriti vaid mõned väiksed armid Warmbieri kehal ega leitud tõendeid paranevate luumurdude kohta, mis ta oleks võinud saada Põhja-Koreas.

„Me ei tea, mis temaga juhtus. See on kokkuvõte,“ ütles Sammarco. „Me ei saa kunagi teada, kui inimesed, kes olid seal, ei astu esile ja ei ütle: „See oli see, mis Ottoga juhtus.““

Surma põhjuse uurimise raportis öeldakse, et Warmbieri surm oli kroonilise anoksilise entsefalopaatia tüsistuste tagajärg. Tegemist on aju funktsiooni kadumisega ajukoe hapnikust ilmajäämise tõttu.

Warmbieri isa ütles teisipäeval, et poeg tõmbles ägedalt ja tegi ebainimlikke hääli, kui USA-sse naasis. Sammarco sõnul põhjustas Warmbieri seisundi tõenäoliselt krooniline ajukahjustus.

Kui ajakirjanik küsis Sammarcolt, mida ta arvab Warmbieri vanemate avalduste kohta, vastas ta: „Nad on leinavad vanemad.“

Warmbieri vanematele öeldi, et nende poeg sai pärast kohtuprotsessi toidumürgituse ega ärganud enam pärast seda, kui talle oli antud unerohtu.

Pärast Warmbieri surma keeldusid vanemad lahkamisest. Sammarco teatas, et koroneri ametkond arvas, et lahkamisega ei saavutata midagi ja austas seetõttu vanemate soovi.