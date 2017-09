Kõrgõzstani peaminister seostab kiiret majanduskasvu Steven Seagaliga

Kõrgõzstani peaminister Sapar Isakov ütles kohtumisel Steven Seagaliga, et ameeriklasest märulifilmide näitleja on üks riigi majanduskasvu mootoritest.

„Meie riigi tormilist majanduskasvu seostatakse sinu (Seagali -toim) nimega, sest kultuuriline aspekt mängib kõigi maade jaoks väga suurt rolli,“ ütles Isakov ja tänas näitlejat toetuse eest.

Hollywoodi näitleja on nimelt Kesk-Aasias toimuvate spordialade võistluse Nomadi Mängude sümbol.

„Me loodame, et Maailma Nomadi Mängud saavad sinu abiga veelgi rohkem rahvusvahelise kogukonna tähelepanu,“ lisas valitsusjuht.

Seagal ise märkis, et alates mängude algusest on turistide vool Kõrgõzstani kahekordistunud ja ta loodab, et see suureneb veelgi. Holloywoodi staar lisas, et sooviks isegi Kõrgõzstani tihedamini külastada, kuid sinna lendamine võtab kaua aega. „Ma olin parasjagu oma poja sünnipäeval Mongoolias, kui nägin juhuslikult lendu Kõrgõzstani, misjärel ma ka kohe siia lendasin,“ väitis ta.