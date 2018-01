Kopenhaageni politsei uuris USA saatkonna juures kahtlast eset, midagi ohtlikku ei leitud

Kopenhaageni Østerbro linnaosas oli politsei suurte jõududega kohal USA saatkonna juures, kus uuriti kahtlast eset. Tehti kindlaks, et pakk ei sisaldanud midagi ohtlikku.

„Meil on just praegu käimas ühe eseme uurimine. Me oleme ala ümber piiranud,” ütles Kopenhaageni politsei esindaja Henrik Noll varem olukorda rohkem ei kommenteerimata.

Saatkonna poole nähti sõitmas kuni 20 politseiautot.

Vi undersøger lige nu et mistænkeligt forhold ved den amerikanske ambassade. Intet yderligere for nu, men vi følger op her på Twitter — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 10, 2018

Kohale saabus ka Taani kaitseväe demineerimisteenistus.

Politsei sai väljakutse kella 11 ajal kohaliku aja järgi ja kell 14 operatsioon lõpetati pakist midagi ohtlikku leidmata.