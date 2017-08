Kopenhaageni politsei: Rootsi ajakirjaniku surnukeha püüti panna põhja vajuma

30-aastane Rootsi ajakirjanik Kim Wall tükeldati enne merre heitmist, avaldas Kopenhaageni politsei kolmapäeva hommikul. Allveelaeva pardalt, kus ta ilmselt enne surma viibis, leiti aga verd, mis kuulub DNA proovi järgi Wallile.

Juurdluse juht Jens Møller Jensen ütles, et Walli torsol oli vigastusi, mis viitavad sellele, et kehast oli püütud õhku välja suruda, et see põhja läheks ega jääks pinnale ulpima. Lisaks sellele oli surnukeha külge kinnitatud metalli, vahendab Taani ajaleht Ekstra Bladet.

Politsei otsib Køge lahel endiselt Walli ülejäänud kehaosi.

Møller Jenseni sõnul ei teata endiselt, millesse Wall suri.

„Meil ei ole veel mingit kindlat surma põhjust, me oleme saanud kohtuarstidelt ainult esialgse aruande,“ ütles Møller Jensen.

Møller Jensen paljastas ka, et Walli surma põhjustamises süüdistatava Peter Madseni iseehitatud allveelaeva pardalt on leitud verd, millest on võetud DNA proov, ning see sobib kokku leitud torsost ning Walli juukse- ja hambaharjalt võetud DNA proovidega.