Kopenhaageni lähedalt merest leiti jäsemete ja peata naise surnukeha

Kopenhaageni politsei kinnitas esmaspäeval, et leidis linnast lõunas Amageri saare rannikult merest naise surnukeha.

Juurdluse juht Jens Møller Jensen ütles esmaspäeva õhtul pressikonverentsil, et leiti naise torso ilma käte, jalgade ja peata, vahendab The Local.

Politsei ei ole seni naise isikut tuvastanud.

„On selge, et politsei, nagu ka meedia ja kõik teised spekuleerivad, kas see on Kim Wall. On kaugelt, kaugelt liiga vara selle kohta midagi öelda. Me lihtsalt ei tea,“ ütles Møller Jensen.

Politsei sai kohalikult elanikult teate Amageri saare edelarannikul vees ulpiva surnukeha kohta kohaliku aja järgi esmaspäeval kell 15.41.

Vabakutseline Rootsi ajakirjanik Kim Wall kadus pärast seda, kui läks 10. augusti õhtul 18-meetrise allveelaeva UC3 Nautilus pardale ilmselt selleks, et kirjutada artikkel selle omanikust, Taani leiutajast ja ettevõtjast Peter Madsenist.

Madsen toodi järgmisel päeval üksi tagasi Kopenhaageni sadamasse pärast seda, kui allveelaev oli Køge lahel uppunud.

Alguses väitis Madsen, et lasi Walli õhtul kell 22.30 maale.

Esmaspäeva hommikul kinnitas Kopenhaageni politsei, et Madsen ütles juba 12. augustil Kopenhaageni linnakohtus, et heitis Walli surnukeha merre pärast viimase surma allveelaeva pardal „õnnetuse“ tõttu.