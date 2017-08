Kopenhaageni lähedalt leitud pea ja jäsemeteta surnukeha kuulub kadunud Rootsi ajakirjanikule

Esmaspäeval Kopenhaageni lähedalt Amageri saare edelarannikult veest leitud torso kuulub DNA proovide järgi kadunud Rootsi ajakirjanikule Kim Wallile, teatas Kopenhaageni politsei Twitteris.

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 23, 2017

Kim Wall kadus pärast seda kui läks Taani leiutaja Peter Madseni iseehitatud allveelaeva Nautilus pardale.

Ebameeldiva leiu tegi esmaspäeval kell 15.42 meessoost jalgrattur, kes sõitis mööda rada Amageri saare edelaosas. Veepiiril oli miski, mis nägi välja nagu inimkeha, ning kui mees lähemale läks, veendus ta, et nii see ongi ja helistas politseisse.

„Jutt on torsost, millel on mõlemad käed, jalad ja pea (ära lõigatud) tahtliku lõikamise tulemusena,“ ütles juurdluse juht Jens Møller Jensen teisipäeva pärastlõunal.

Allveelaevaehitaja Madsen vahistati päev pärast Walli kadumist 10. augustil ja talle esitati süüdistus surma põhjustamises. Madsen eitab oma süüd.

Esmaspäeval avaldas Kopenhaageni politsei väikese osa Madseni tunnistusest kohtus. Madsen ütles, et Rootsi vabakutseline ajakirjanik Wall suri merereisi käigus allveelaeval. Madseni sõnul juhtus see õnnetuse tagajärjel, pärast mida ta „mattis naise merre“, nagu see on seaduses ette nähtud.