Kopenhaageni lähedal pikka aega otsitud iseehitatud allveelaev läks lõpuks põhja, inimesed päästeti

Kopenhaageni sadama piirkonnas otsisid kaks päästekopterit ja kolm laeva tunde iseehitatud allveelaeva. Kell 10.45 kohaliku aja järgi selgus, et allveelaev on leitud Køge kahest ning kõik on elus ja alust oodatakse tagasi sadamasse pärastlõunal. Siis aga teatati, et allveelaeva omanik ja ehitaja Peter Madsen on leitud täie tervise juures, kuid alus läks põhja, teatab Taani ajaleht Ekstra Bladet.