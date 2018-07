Koopas lõksus olevatele Tai poistele antakse sukeldumistunde

Päästemeeskonnad andsid Tai põhjaosas koopas lõksus olevatele poistele täna ujumise ja sukeldumise kiirkursusi, et valmistada neid ette võimalikuks päästmiseks.

Sukeldujad, meedikud, nõustajad ja Tai mereväe eriüksuslased olid koos 12 koolipoisi ja nende 25-aastase jalgpallitreeneriga, olles toonud kaasa ravimeid ja toitu. Eksperdid hindasid tingimusi nende ohutult väljatoomiseks, mis valitsuse teatel ei ole lihtne, vahendab Reuters.

„Vett on väga palju ja ruum väga kitsas. Laste väljatoomiseks läheb vaja palju inimesi,” ütles Tai asepeaminister Prawit Wongsuwan ajakirjanikele. „Nüüd õpetame me lapsi ujuma ja sukelduma.”

Eile hilisõhtuks oli koopast välja pumbatud 120 miljonit liitrit vett – 1,6 miljonit liitrit tunnis.

Ekspertide sõnul on sukeldujatel kulunud koopasuust umbes nelja kilomeetri kaugusel asuvate poisteni jõudmiseks kolm tundi.

Täna nähti umbes 30 sukeldujast koosnevat gruppi valmistumas koopasse minekuks.

Chiang Rai provintsi kuberner Narongsak Osottanakorn ütles, et võimud kibelevad poisse välja tooma ja pakkus, et see võib toimuda etapikaupa, kuid ainult siis, kui see on ohutu.

„Kõik 13 ei pea välja tulema ühel ajal,” ütles kuberner. „Kes on valmis esimesena, võib tulla esimesena.”

Ametnikud on ümber lükanud spekulatsioonid, et poisid võivad olla lõksus kuni neli kuud, kuigi varusid on kogutud nii pikaks ajaks.