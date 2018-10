Konstantinoopoli patriarh: Venemaa maksab suurt raha musta propaganda eest

„Kas see meie Vene vendadele meeldib või mitte, varsti nõustuvad nad oikumeenilise patriarhi otsusega, sest neil ei ole muud valikut,” ütles patriarh Bartolomeus, lisades, et ta on väga hästi teadlik Vene poole jõupingutustest artiklite rahastamisel ja musta propaganda tegemisel oikumeenilisele patriarhaadile vastulöögi andmiseks, vahendab Orthodoxia.info.

Tegemist on ilmselt esimese korraga, kui oikumeeniline patriarh vastab Moskva väljakutsele Ukraina küsimuse valguses.

„Meie slaavi vennad ei suuda aktsepteerida oikumeenilise patriarhaadi ja meie rahva juhtpositsiooni õigeusu sees,” lausus Konstantinoopoli patriarh.