Kongressi demokraadid uurivad ekspertkomisjoni loomist Trumpi vaimse tervise hindamiseks

Kolm USA kongressi demokraati on palunud Yale’i meditsiinikooli psühhiaatrilt Bandy Leelt konsultatsiooni ekspertide kogu koostamiseks, et anda nõu president Donald Trumpi vaimse tervise hindamise kohta, teatab USA terviseuudistele orienteeritud portaal STAT.

Doktor Lee ütles STAT-ile, et kongressi liikmed või nende personal on viimastel nädalatel palunud temalt nõu, kuidas saaks kokku kutsuda psühhiaatrid, psühholoogid ja muud vaimse tervise professionaalid, et „anda ülevaade presidendi vaimsest tervisest ja anda ülevaateid sellest perioodiliselt“. Kinnine kohtumine peaks Lee sõnul toimuma septembris.

Lee teatas, et palve tuli kolmelt praeguselt ja ühelt endiselt kongresmenilt. Nimesid ei tahtnud ta öelda.

Eelmisel reedel saatis Lee koos veel nelja psühhiaatriga kirja senati ja esindajatekoja kõigile liikmetele, milles väidetakse, et Trumpil on tõsised emotsionaalsed tõkked, mis kujutavad endast suurt ohtu rahvusvahelisele julgeolekule, ning palutakse kongressil astuda viivitamatult samme komisjoni loomiseks, mis teeks kindlaks Trumpi sobivuse ametisse. Allakirjutanud on Trumpi kindlad vastased ja usuvad, et tema presidendiks olemine peaks lõppema.

Juulis saatis Lee koos veidi teistsuguse kolleegide grupiga samuti kirja kongressile. Värske kiri järgnes Trumpi avaldusele eelmisel teisipäeval, milles Trump hoiatas Põhja-Koread tule ja raevu ning jõu eest, mida maailm pole varem näinud.

Lee ja viimase kirja teised allakirjutanud, sealhulgas Harvardi meditsiinikoolist hiljuti pensionile läinud dr Lance Dodes, väidavad, et Trumpi impulsiivse, hoolimatu ja nartsissistliku käitumise murettekitavad mustrid seavad maailma olenemata diagnoosist ohtu, kujutades endast otsest hädaohtu, mille eest on psühhiaatrid eetiliselt kohustatud hoiatama.

„Au või pigem tajutud alanduse roll jäetakse tihti tähelepanuta kui rahvusvahelise vägivalla võimas stimulant,“ kirjutasid kirja autorid, lisades, et president ei pruugi olla suuteline kaaluma mitmeid võimalikke valikuid tema enda emotsionaalsete vajaduste tõttu. Kongressil palutakse astuda viivitamatuid samme komisjoni loomiseks, et teha kindlaks Trumpi sobivus ametisse.