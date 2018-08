Kommersant: Vene teadlast süüdistatakse NATO-le andmete edastamises hüperhelikiirusega rakettide kohta

Smirnovi sõnul ei ole Kudrjavtsevil üle 20 aasta olnud ligipääsu salajastele andmetele ja uuel aastatuhandel ei ole ta salajaste andmetega töötanud.

Mõnedel andmetel võib see olla muu hulgas seotud sellega, et Kudrjavtsevi tütar elab USA-s. Selgus ka, et Kudrjavtsev oma süüd ei tunnista, ütlusi ei anna ning ütleb, et ei mõista talle esitatud süüdistuse sisu.

Kaitse andmetel olid Kudrjavtsevi vahistamise põhjus riigireetmise eest karistuse ära kandnud Vladimir Lapõgini tunnistused FSB-le. 76-aastane Lapõgin oli Kudrjavtsevi ülemus TsNIImašis, kes on osalenud kosmoseaparaatide väljatöötamises. 2016. aastal mõisteti ta seitsmeks aastaks vangi.

Loe veel

Kudrjavtsevi vahistasid tema korteris 20. juuli varahommikul FSB majandusjulgeoleku teenistuse valitsuse P (kureerib tööstust) esimese (kosmose) osakonna töötajad. Ühe päevaga õnnestus Kudrjavtsevile esitada süüdistus ja taotleda tema vahi alla jätmist kohtus. Operatiivtöötajad tegid läbiotsimisi Moskva lähedal Koroljovis 20 aadressil.

Kudrjavtsevi kirjavahetus Belgia instituudiga on praegu saladus. Moskva riikliku ülikooli mehaanika teadusliku uurimise instituudi juhtivteadur Andrei Tsaturjan pakub, et jutt võib käia programmist FP7 Space, milles aastatel 2011-2013 osales viis Euroopa teadusorganisatsiooni, sealhulgas kolm Vene oma.

Kommersandi allikate sõnul usub Vene vastuluure, et teaduslik kirjavahetus Belgia instituudiga oli ainult kattevari salajaste andmete edastamiseks NATO riikide, sealhulgas USA eriteenistustele. Need andmed puudutasid väidetavalt hüperhelikiiruse tehnoloogiat raketikomplekside Avangard ja Kinžal jaoks. Mõlemat kompleksi esitles oma aastakõnes selle aasta märtsis Venemaa president Vladimir Putin.

Kommersandi allikate andmetel kureeris Kudrjavtsev hüperhelikiiruse temaatikat nii TsNIImašis kui ka kaitsetööstusettevõtetes AO Kontsern VKO Almaz-Antei ja Objedinjonnaja Raketno-Kosmitšeskaja Korporatsija. Vajalikku informatsiooni sai ta väga erinevatelt spetsialistidelt, kes tegelesid hüperhelikiirusega rakettide mootoridetailide ja kütuse väljatöötamisega, ning tema autoriteet kolleegide hulgas oli nii suur, et salajaste andmetega tutvumiseks temalt spetsiaalse ankeedi täitmist ei nõutud.