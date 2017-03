Kommersant: ühtse Vene rahva seaduseelnõu nimetati ühiskonna mittevalmisoleku tõttu ümber

Ühtse Vene rahva seaduseelnõu otsustati ümber nimetada riikliku rahvuspoliitika aluste seaduseelnõuks „ühiskonna mittevalmisoleku tõttu võtta vastu ühtse rahva idee“, kirjutas ajaleht Kommersant.

„Niisiis rahulikumalt. Selgus, et ühiskond ei ole eriti ettevalmistatud sellise mõiste vastuvõtmiseks nagu ühtne rahvas, mis ühendab kõik rahvused. Võttes arvesse, et ka president tegi ettepaneku panna riikliku rahvuspoliitika strateegia seaduse keelde, otsustasime me muuta selle nimetust,“ tsiteeris Kommersant seaduseelnõu kontseptsiooni ettevalmistamise algatusgrupi juhti, akadeemik Valeri Tiškovi, kes teatas otsusest muuta dokumendi nimetust pärast grupi esimest istungit, vahendab Interfax.

Venemaa endine rahvussuhete minister Vjatšeslav Mihhailov tegi oktoobri lõpus presidendi rahvussuhete nõukogu istungil ettepaneku töötada välja Vene rahva ühtsuse ja rahvuste vaheliste suhete juhtimise seadus. Seda algatust toetas Venemaa president Vladimir Putin, kes andis korralduse valmistada dokument ette 1. augustiks.

Ühtse poliitilise rahva seaduseelnõu väljatöötamine kutsus aga esile märkimisväärse ühiskondliku vastukaja. Oma hirme väljendasid erinevate etniliste gruppide esindajad.

Seaduseelnõu kontseptsiooni väljatöötamise töögrupist teatati Kommersandile, et seni uuritakse ekspertide ettepanekuid. Tiškovi sõnul pühendatakse Vene rahvale dokumendis tõenäoliselt eraldi osa.