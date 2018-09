Kommersant: Roskosmos kahtlustab ameeriklasi kosmoselaeva Sojuz augu puurimises

Allikas selgitas, et USA astronaudid võisid provotseerida kosmoselaeva ennetähtaegse naasmise Maale ühe meeskonnaliikme haigestumise tõttu. Kogu meeskonna kiire evakueerimine rahvusvahelisest kosmosejaamast (ISS) võimaldanuks tal jätkata täiemõõdulist ravi ning sektsioon, kus avastati auk, oleks atmosfääri sisenedes ära põlenud. Sealjuures tuleb terava meditsiinilise vajaduse korral ameeriklastel ise uue laeva eest maksta. Sabotaaživersiooni poolt rääkivat Kommersandi allika sõnul ka see, et Sojuz on põkkunud jaama USA osa kõrvale.

Kommersandi teatel jõudis Roskosmose komisjon järeldusele, et auk tehti juba kosmoses. Augu kõrval on näha mitu punkti, mis tekkisid drelli jaoks toetuspunkti puudumise tõttu, mis on iseloomulik töödele vaakumis.

30. augustil teatas Roskosmose peadirektor Dmitri Rogozin, et ISS-iga põkkunud Vene piloteeritaval kosmoselaeval Sojuz MS-09 toimus õhuleke. Selle põhjuseks oli 1,5-millimeetrise läbimõõduga auk. Hiljem sai teatavaks, auk oli laevakeresse meelega puuritud.

Praegu viibib ISS-is kuus inimest: meeskonna ülem Andrew Feustel, Richard Arnold ja Serena Auñón-Chancellor USA-st, Alexander Gerst Saksamaalt ning Oleg Artemjev ja Sergei Prokopjev Venemaalt.