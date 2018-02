Kommersant: Moskva oblastis alla kukkunud reisilennuki piloodid vandusid enne kokkupõrget maapinnaga

Moskva oblastis alla kukkunud reisilennuki kõnesalvesti andmetest selgub, et piloodid ei mõistnud lennuki kiiruse mõõtmisega seotud probleeme, teatas ajaleht Kommersant oma allikatele viidates.

Salvestuse alguses on kuulda, kuidas lendurid loevad kontrollkaarti, pannes tööle ja kontrollides erinevad seadmeid. Sealjuures lennukiiruse anduritele informatsiooni andvate Pitot’ torude soojendust meeskond miskipärast sisse ei lülita, kuigi see tegevus on kontrollkaardil kirjas, vahendab RIA Novosti.

Pärast õhkutõusmist nägid piloodid oma näidikutel kiiruse kohta erinevaid andmeid. Vandudes üritavad nad seda probleemi lahendada, suurendades kiirust ja kallutades lennukit maa poole. Kokkupõrge maapinnaga toimub juba pilootide arusaamatute karjete saatel, kinnitab Kommersandi allikas.

Lennuki pardasalvestite informatsioon annab tunnistust sellest, et lendurid ei mõistnud probleemi põhjust ja seetõttu ei suutnud ka kriitilise olukorraga toime tulla.

Venemaa riikidevaheline lennunduskomitee (MAK) teatas varem, et on kopeerinud ja dešifreerinud Moskva lähedal alla kukkunud An-148 kõnesalvesti.

Ekspertidel õnnestus kinnitada informatsiooni, mis saadi andmesalvesti dešifreerimisel. Analüüs näitas, et katastroof võis toimuda lennukiiruse andmete lahknevuse tõttu.

Saratovskije Avialinii reisilennuk An-148, mis pidi lendama Moskva Domodedovo lennuväljalt Orenburgi oblastisse Orskisse, kukkus alla mõni minut peale õhkutõusmist. Hukkusid kõik 65 reisijat ja kuus meeskonnaliiget.