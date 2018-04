Komisjon süüdistab 12 meediakanalit Vene presidendivalimistesse sekkumises: Putinist räägiti halba

„Kui minuga astuvad diskussiooni kodukootud liberaalid, küsivad nad: „Mis nüüd, paneme CNN-i kinni?”” lausus Klimov. „Mina vastan: „CNN ei tee saateid vene keeles.” Klimovi sõnul ei sattunud samal põhjusel nimekirja uudisteagentuur Reuters ega uudisteportaal Bloomberg.

Valimistesse sekkumise all peab komisjon silmas presidendikandidaatide tegevuse ebavõrdset kajastamist ja üleskutseid valimistel mitte osaleda. Klimov on ka veendunud, et nimetatud meediakanalid kirjutasid kandidaatidest ebaobjektiivselt.

„Neil on 50 protsenti materjalidest Putinist ja praktiliselt kõik negatiivsed,” märkis Klimov. „Ülejäänutest kirjutasid nad neutraalselt või positiivselt.”

Klimov kritiseeris ka USA Carnegie fondi tegevust Venemaal. Selle Moskva filiaali eksperdid avaldasid valimiseelsel perioodil artikleid, mis „laimasid avalikult Vene valimiste institutsiooni ja kritiseerisid üht kandidaati”. Klimovi erilised pretensioonid pälvib Andrei Kolesnikovi artikkel.