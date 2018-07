Kolonel Riho Ühtegi: venelased võivad jõuda Tallinna kahe päevaga, aga nad surevad siin

Eesti kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem, kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico Eesti valmistumisest võimalikuks konfliktiks Venemaaga.

„Alati on need arutlused. Nagu jah. Venelased jõuavad Tallinna kahe päevaga. ... Võib-olla. Aga nad ei saa kogu Eestit kahe päevaga. Nad jõuavad Tallinna ja nende taga me lõikame läbi nende kommunikatsiooniliinid ja varustusliinid ja kõik muu. Nad jõuavad Tallinna kahe päevaga. Aga nad surevad Tallinnas. Ja nad teavad seda. ... Neile antakse tuld igast nurgast, igal sammul,” ütles Ühtegi.

Ühtegi silmis on uus Eesti juba Venemaaga võidelnud.

„Kõik konfliktid Eesti ja Venemaa vahel on olnud hübriidkonfliktid – 1924 oli sama, mis 2014.”

Ühtegi usub, et Venemaa heidutamine nõuab iga eestlase osavõttu, mitte ainult sõjaväe. „Halb asi on paanika. Me püüame inimestele seletada: vastupanu sõjaajal algab täna. See algab paindlikkusega. Me peame olema valmis kõigeks ja õpetama inimestele, mida teha, kui midagi juhtub.”