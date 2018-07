Kolm tundi põrgupalavuses Helsingi ristmikul

Kõik fotograafid maailma vägevate kohtumisele ninapidi juurde ei pääse. Egas midagi, tuleb minna linna ja vaadata, kuidas elu seal on. Vormikandjaid on võrreldes möödunud õhtuga tunduvalt rohkem, tänavad lausa kubisevad neist. Presidendipalee juurde enam ei pääse, ees on aiad ja sõbralikud politseinikud. Soomes on politseinikud üldse kuidagi rahulikumad ja suhtlevad igasuguse meediakrambita. Võtke õppust, kodumaised vormimehed! Inimene ei hammusta, kui temaga naeratades suhelda.